Lavazza: Tar minst ett par år innan kaffet blir billigare

Kaffedrickare bör inte räkna med billigare priser den närmaste tiden. Det menar den italienska branschjätten Luigi Lavazza, enligt Bloomberg.

– Marknaden behöver stabiliseras innan det är läge att börja fundera på prissänkningar, säger det familjekontrollerade kaffeimperiets ordförande Giuseppe Lavazza till nyhetsbyrån.

Enligt honom krävs det minst två år av starka skördar och en rejäl uppbyggnad av kaffelagren för att dämpa utbudsbristen och få ner priserna.