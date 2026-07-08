ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Kaffeodlare i Brasilien. Illustrationsbild. (Andre Penner / AP)
Matpriserna

Lavazza: Tar minst ett par år innan kaffet blir billigare

Av Andreas Victorzon
Publicerad:

Kaffedrickare bör inte räkna med billigare priser den närmaste tiden. Det menar den italienska branschjätten Luigi Lavazza, enligt Bloomberg.

– Marknaden behöver stabiliseras innan det är läge att börja fundera på prissänkningar, säger det familjekontrollerade kaffeimperiets ordförande Giuseppe Lavazza till nyhetsbyrån.

Enligt honom krävs det minst två år av starka skördar och en rejäl uppbyggnad av kaffelagren för att dämpa utbudsbristen och få ner priserna.

Lavazza: Behövs starka skördar från Brasilien och Vietnam för att stabilisera marknaden
Bloomberg  · Ofta betalvägg
De historiska pristopparna 2025 orsakades av torka och frostskador i stora kaffeländer
TT
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen