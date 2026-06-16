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Arkivbild. (Adam Ihse/TT / TT Nyhetsbyrån)
MellanösternkrisenMatpriserna

ECB-ekonom: Högre inflation väntar trots uppgörelse

Av Aron Sigblad
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Inflationen som kriget i Mellanöstern utlöst har ännu inte slagit igenom fullt ut. Det varnar ECB:s chefsekonom Philip Lane för, enligt Reuters.

Han menar att Europa måste vara berett på fortsatta prisökningar, trots att USA och Iran nu har nått ett preliminärt fredsavtal.

Efter fyra månader med förhöjda energipriser kan inflationen stiga över 3 procent.

– Det kommer att slå indirekt mot matpriser, varor, tjänster det här året och nästa år, säger han.

Lane: Oljepriserna kommer sannolikt inte falla så mycket från dagens nivåer
Bloomberg  · Ofta betalvägg
”Kommer agera proaktivt för att bekämpa inflationen”
Reuters  · Ofta betalvägg

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