ECB-ekonom: Högre inflation väntar trots uppgörelse

Inflationen som kriget i Mellanöstern utlöst har ännu inte slagit igenom fullt ut. Det varnar ECB:s chefsekonom Philip Lane för, enligt Reuters.

Han menar att Europa måste vara berett på fortsatta prisökningar, trots att USA och Iran nu har nått ett preliminärt fredsavtal.

Efter fyra månader med förhöjda energipriser kan inflationen stiga över 3 procent.

– Det kommer att slå indirekt mot matpriser, varor, tjänster det här året och nästa år, säger han.