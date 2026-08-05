Grillsäsongen pressar upp priset på nötkött
Matpriserna sjönk med 0,2 procent i juli jämfört med juni. Nötkött gick mot strömmen på grund av långvarig brist på slaktdjur och hög efterfrågan under grillsäsongen, enligt Matpriskollen.
– Efterfrågan har varit större än utbudet under lång tid. Vi har fött upp för få djur de senaste sex-sju åren, säger jämförelsesajtens vd Ulf Mazur till TT.
Han bedömer samtidigt att priset på svenskt nötkött kan börja sjunka när fler konsumenter väljer billigare importkött.
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