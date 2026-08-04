EU-stopp kan pressa upp priset på oxfilé
Importen av brasilianskt nötkött till EU stoppas från den 3 september efter skärpta regler om antibiotikaanvändning. Det väntas minska utbudet av bland annat oxfilé och driva upp priserna i svenska butiker, uppger köttgrossisten Norvida för TT.
– Det är tillgången på dessa produkter, samt prisbilden, som konsumenterna kommer märka av i butik, säger marknadschefen Maximilian Emanuelsson.
Norvida planerar att ersätta det brasilianska köttet med import från Uruguay, där produktionskostnaderna är högre.
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