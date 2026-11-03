Frysdiskar töms och frysvaror lastas i kundvagnar i en Icabutik på måndagen.

Mat för hundratusentals kronor fick slängas efter den cyberattack som slog ut en lång rad frysar i matbutiker i landet på måndagen.

På Icabutiken Puttes lanthandel i Ramkvilla i Vetlanda kommun valde man i stället att sälja påverkade varor för halva priset.

– Ja så vi fick lägga ut detta på Facebook om utförsäljning, säger ägaren Siw Klitsch. Totalt räknar hon med att varor för 35 000 berörts av attacken.

Flera andra butiker har gjort bedömningen att alla frys- och kylvaror som drabbats behövde slängas, eftersom den så kallade fryskedjan var bruten.