Matvarubutiker larmar om hackade frysar – ställdes på 50 grader
Flera svenska Icabutiker uppgav under måndagsmorgonen att deras frysar har hackats och ställts på 50 grader. Även Coop slog under morgonen larm om liknande incidenter, enligt Aftonbladet.
– Vi har sex butiker i mellersta Sverige som har drabbats, säger företagets presschef.
Hos Ica är det bland annat butiker i Sjöbo, Tomelilla och Stockholm som drabbats. Enligt Ica centralt handlar det om ett ”begränsat antal”.
– Vi kan inte justera temperaturerna, vi kan inte ändra dem. Allt är förstört, säger Rickard Nilsson på Ica i Sjöbo till TV4 Nyheterna.
Även matkedjan Axfood uppger att flera av deras frysar har slagits ut, vilket gör att deras hemleveranser satts ur spel.
Förra månaden larmade hundratals matbutiker i Frankrike om ett omfattande cyberangrepp som slog ut deras frysar.
Cybersäkerhetsexperten Nicklas Keijser säger att det kan röra sig om samma grupp som slagit till i Sverige, och uppmanar butiker att koppla ur kylar och frysar som är anslutna till internet.