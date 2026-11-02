Frysvaror slängs efter att frysdiskarna tömts hos ICA Kvantum i Sjöbo på måndagen.

Flera svenska Icabutiker uppgav under måndagsmorgonen att deras frysar har hackats och ställts på 50 grader. Även Coop slog under morgonen larm om liknande incidenter, enligt Aftonbladet.

– Vi har sex butiker i mellersta Sverige som har drabbats, säger företagets presschef.

Hos Ica är det bland annat butiker i Sjöbo, Tomelilla och Stockholm som drabbats. Enligt Ica centralt handlar det om ett ”begränsat antal”.

– Vi kan inte justera temperaturerna, vi kan inte ändra dem. Allt är förstört, säger Rickard Nilsson på Ica i Sjöbo till TV4 Nyheterna.

Även matkedjan Axfood uppger att flera av deras frysar har slagits ut, vilket gör att deras hemleveranser satts ur spel.

Förra månaden larmade hundratals matbutiker i Frankrike om ett omfattande cyberangrepp som slog ut deras frysar.

Cybersäkerhetsexperten Nicklas Keijser säger att det kan röra sig om samma grupp som slagit till i Sverige, och uppmanar butiker att koppla ur kylar och frysar som är anslutna till internet.