Regeringsbildningen • Omni förklarar
I dag föll C-ledaren – det här vet vi om vägen framåt
Elisabeth Thand Ringqvist faller, Ulf Kristersson tar över – men ingen lösning på regeringskrisen är i sikte. Samtidigt förändras spelplanen när opinionen svänger och hotet om extraval växer.
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