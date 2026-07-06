Idrottsministern rasar mot Fifa: ”Hot mot sporten”

Sveriges idrottsminister Jakob Forssmed (KD) är mycket upprörd efter att det internationella fotbollsförbundet Fifa skjutit upp USA-stjärnan Folarin Baloguns avstängning så att han kan spela i VM-åttondelsfinalen mot Belgien.

Till SVT Nyheter säger han att beslutet, som fattades efter påtryckningar från presidenten Donald Trump, saknar motstycke.

– Det här är ju ett beslut som är exempellöst, det är unikt och det sker på ett sätt som väcker frågor och misstankar.

Forssmed tycker också att beslutet utgör ”ett hot mot sportens integritet”.