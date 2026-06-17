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IFK Göteborg, Hammarby och Gais ska alla kvala till Europatävlingar i sommar. (Bildbyrån)
Europakvalen 2026

IFK Göteborg ställs mot lag från Wales eller Estland

Av Jacob Ruderstam
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Det blir walesiskt eller estniskt motstånd för IFK Göteborg när de går in i Conference League-kvalet i sommar. ”Blåvitt”, som kom fyra i herrallsvenskan förra säsongen, möter vinnaren av Caernarfon Town och Levadia Tallinn.

Rivalen Gais, som också knep en Conference League-plats tack vare sin tredjeplats i allsvenskan, möter danska Nordsjælland.

Tidigare under dagen har även Hammarbys motståndare i Europa League-kvalet, turneringen ovanför Conference League men under Champions League, lottats. Stockholmslaget möter belgiska Anderlecht.

Det är fortfarande oklart när Göteborgs och Gais matcher spelas
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Hammarby får tufft belgiskt motstånd
www.fotbollskanalen.se
Mjällby ställs mot Lincoln Reds från Gibraltar eller Inter Club från Andorra i Champions League-kvalet
TT
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