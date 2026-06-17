IFK Göteborg ställs mot lag från Wales eller Estland
Det blir walesiskt eller estniskt motstånd för IFK Göteborg när de går in i Conference League-kvalet i sommar. ”Blåvitt”, som kom fyra i herrallsvenskan förra säsongen, möter vinnaren av Caernarfon Town och Levadia Tallinn.
Rivalen Gais, som också knep en Conference League-plats tack vare sin tredjeplats i allsvenskan, möter danska Nordsjælland.
Tidigare under dagen har även Hammarbys motståndare i Europa League-kvalet, turneringen ovanför Conference League men under Champions League, lottats. Stockholmslaget möter belgiska Anderlecht.
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