IFK Göteborg ställs mot lag från Wales eller Estland

IFK Göteborg, Hammarby och Gais ska alla kvala till Europatävlingar i sommar.

Det blir walesiskt eller estniskt motstånd för IFK Göteborg när de går in i Conference League-kvalet i sommar. ”Blåvitt”, som kom fyra i herrallsvenskan förra säsongen, möter vinnaren av Caernarfon Town och Levadia Tallinn.

Rivalen Gais, som också knep en Conference League-plats tack vare sin tredjeplats i allsvenskan, möter danska Nordsjælland.

Tidigare under dagen har även Hammarbys motståndare i Europa League-kvalet, turneringen ovanför Conference League men under Champions League, lottats. Stockholmslaget möter belgiska Anderlecht.