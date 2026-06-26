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EU-kommissionens högkvarter i Bryssel. Ursula von der Leyen. ( Bibiana D. Piene / NTB. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert.)
KlimathotetExtremvädret i Europa

Ilska på EU-kontor – måste stänga av AC:n i hettan

Av Kinga Sandén
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Byråkrater på EU-kommissionen ilsknar till efter att ha tvingats stänga av sina luftkonditioneringar i extremhettan. Det uppger flera källor för Politico.

– Skamligt, säger en av dem till nyhetssajten.

En annan kallar det för ”feodalsystem” att uppmaningen som gick ut på fredagen gällde bara våning ett till sju i kommissionens högkvarter i Bryssel. Från våning åtta och uppåt sitter de högsta tjänstemännen, kommissionärerna och ordföranden Ursula von der Leyen.

Värmerekord har slagits i flera europeiska länder de senaste dagarna. Över 40 grader har uppmätts på fem orter i Europa, enligt AFP.

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Även med påslagen luftkonditionering är inomhustemperaturen nästan 26 grader i kommissionens högkvarter
www.politico.eu
Stängda skolor och inställda tåg och evenemang på flera håll i Europa
www.euractiv.com
150 miljoner europeer upplever temperaturer på över 35 grader på fredagen
AFP  · Ofta betalvägg
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KlimathotetExtremvädret i EuropaEuropaBelgienUrsula von der LeyenEU-kommissionenKlimat & miljö