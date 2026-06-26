Byråkrater på EU-kommissionen ilsknar till efter att ha tvingats stänga av sina luftkonditioneringar i extremhettan. Det uppger flera källor för Politico.

– Skamligt, säger en av dem till nyhetssajten.

En annan kallar det för ”feodalsystem” att uppmaningen som gick ut på fredagen gällde bara våning ett till sju i kommissionens högkvarter i Bryssel. Från våning åtta och uppåt sitter de högsta tjänstemännen, kommissionärerna och ordföranden Ursula von der Leyen.

Värmerekord har slagits i flera europeiska länder de senaste dagarna. Över 40 grader har uppmätts på fem orter i Europa, enligt AFP.