Den globala ekonomin står ”på ett ben” när AI-bolagen i allt högre grad finansierar varandra. Det varnar IMF-chefen Kristalina Georgieva för, enligt CNBC.

Sektorn bedöms ha risker på grund av den cirkulära ekonomin där säljare av chip, exempelvis Nvidia, också lånar ut pengar till sina kunder. Den typen av cirkulär finansiering kan bli farlig för ekonomin om förtroendet för investeringarna sviker, säger Georgieva.

– Vi har en världsekonomi som står på ett ben, ett AI-ben. Om det benet viker sig kan det leda till problem för den finansiella stabiliteten.

Cirkulär finansiering inom AI-sektorn har vuxit till 1 000 miljarder dollar, och drygt två tredjedelar består av skulder, rapporterar CNBC.