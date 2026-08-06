Inbrott och stölder minskar – kriminella varnar för Sverige

Till vänster: Utombordsmotorer på båtar i en hamn i Hudiksvall, fotograferade i augusti 2023. Till höger: Genrebild på ung man med mobiltelefon. Ingen av bilderna har någon koppling till innehållet i artikeln.

Antalet inbrott i svenska bostäder och fritidshus har minskat kraftigt de senaste åren – samtidigt som antalet båt- och fordonsrelaterade stölder också har sjunkit, rapporterar TT.

– Polisen har dels blivit betydligt bättre på att avbryta pågående stöldserier, dels avvisa internationella brottsaktörer, säger Linda Staaf Bydén, områdesansvarig för internationella brottsaktörer på Polisen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt avskräcker polisens arbete de kriminella redan på planeringsstadiet.

”Jag skulle råda att glömma Sverige för en kort tid – det sägs att snutarna där jobbar som djävlar”, står det enligt TT i en chatt som hittats i en beslagtagen mobiltelefon.