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Till vänster: Utombordsmotorer på båtar i en hamn i Hudiksvall, fotograferade i augusti 2023. Till höger: Genrebild på ung man med mobiltelefon. Ingen av bilderna har någon koppling till innehållet i artikeln. (Fredrik Sandberg/TT, Christine Olsson/TT)
Svenska brottsbekämpningen

Inbrott och stölder minskar – kriminella varnar för Sverige

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Antalet inbrott i svenska bostäder och fritidshus har minskat kraftigt de senaste åren – samtidigt som antalet båt- och fordonsrelaterade stölder också har sjunkit, rapporterar TT.

– Polisen har dels blivit betydligt bättre på att avbryta pågående stöldserier, dels avvisa internationella brottsaktörer, säger Linda Staaf Bydén, områdesansvarig för internationella brottsaktörer på Polisen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt avskräcker polisens arbete de kriminella redan på planeringsstadiet.

”Jag skulle råda att glömma Sverige för en kort tid – det sägs att snutarna där jobbar som djävlar”, står det enligt TT i en chatt som hittats i en beslagtagen mobiltelefon.

Polisen: ”Ligorna rör sig väldigt snabbt”
TT
Antalet båtrelaterade stölder har minskat med 40 procent på ett år
pressmeddelande · polisen.se
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