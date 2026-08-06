Inbrott och stölder minskar – kriminella varnar för Sverige
Antalet inbrott i svenska bostäder och fritidshus har minskat kraftigt de senaste åren – samtidigt som antalet båt- och fordonsrelaterade stölder också har sjunkit, rapporterar TT.
– Polisen har dels blivit betydligt bättre på att avbryta pågående stöldserier, dels avvisa internationella brottsaktörer, säger Linda Staaf Bydén, områdesansvarig för internationella brottsaktörer på Polisen, i ett pressmeddelande.
Samtidigt avskräcker polisens arbete de kriminella redan på planeringsstadiet.
”Jag skulle råda att glömma Sverige för en kort tid – det sägs att snutarna där jobbar som djävlar”, står det enligt TT i en chatt som hittats i en beslagtagen mobiltelefon.
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