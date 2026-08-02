Slopad mängdrabatt inte genomförbar förrän 2040

Tidöregeringen vill att riksdagen ska fatta beslut om att slopa den så kallade mängdrabatten. Men i ett svar till regeringen skriver Kriminalvården att fängelserna kommer att vara för fulla fram till 2040, rapporterar TT.

Det är därför oklart om och när regeringens omfattande straffskärpning kan röstas igenom.

Mängdrabatten innebär att personer som döms för flera brott samtidigt inte får fängelsestraff för den samlade strafftiden för samtliga brott. Regeringen och SD vill att systemet görs om helt och att straffvärdet för varje brott läggs ovanpå varandra. Blir förslaget verklighet är det den största omgörningen av straffrätten sedan mitten av 1900-talet.

De rödgröna partierna har sagt att de kommer att rösta nej.