Estlands krav på Sverige: Inga gängkriminella

I augusti flyttas de första 30 svenska fängelseintagna till en anstalt i Tartu i Estland. Totalt ska 600 flyttas innan juli nästa år, rapporterar SVT Nyheter.

I avtalet med Sverige har Estland ställt vissa krav på vilka intagna som flyttas, säger Niklas Bellström, enhetschef vid Kriminalvården.

– De måste vara män, ha fyllt 18 år och de får inte vara i behov av sjukhusvård utanför anstalten.

Kunskaper i engelska är också ett krav, och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet.