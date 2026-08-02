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Illustrationsbild. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Svenska brottsbekämpningen

Estlands krav på Sverige: Inga gängkriminella

Av Joel Malmén
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I augusti flyttas de första 30 svenska fängelseintagna till en anstalt i Tartu i Estland. Totalt ska 600 flyttas innan juli nästa år, rapporterar SVT Nyheter.

I avtalet med Sverige har Estland ställt vissa krav på vilka intagna som flyttas, säger Niklas Bellström, enhetschef vid Kriminalvården.

– De måste vara män, ha fyllt 18 år och de får inte vara i behov av sjukhusvård utanför anstalten.

Kunskaper i engelska är också ett krav, och de får inte vara radikaliserade eller ha koppling till gängkriminalitet.

Alla tillhör säkerhetsklass två
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