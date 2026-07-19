Indiskt bolag testsköt raket – ska erbjuda ”rymdtaxi”
Skyroot Aerospace, ett privat företag i Indien, har precis skjutit upp sin första raket som fått namnet Vikram-1 till rymden.
”Historia är skriven”, skriver företaget på X.
Uppskjutningen skedde i Sriharikota i södra Indien under lördagen, skriver BBC. Under 16 minuter färdades den i jordens omloppsbana.
Kunder ska så småningom kunna hyra en raket för att ta sig ut i omloppsbana för att besöka rymdstationer eller placera ut en satellit. Det ska vara ett alternativ till att behöva invänta plats på en storskalig raket, något som kan ta flera år.
– Om du bara vill åka till en väns hus behöver du inget tåg, du bokar en taxi, en Uber. Det vi erbjuder är en taxitjänst ut i rymden, säger Pawan Kumar Chandan, medgrundare och vd, till BBC.
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