Nya regler skapar debatt om vem som bestämmer över rymden

Antalet satelliter i jordens omloppsbana har fördubblats de senaste sex åren och nu riskerar många av dem att krocka, skriver CNN.

Därför har den amerikanska myndigheten Federal Communications Commission (FCC) tagit fram regler för hur processen för att skicka upp en satellit till rymden bör se ut. Det innebär att operatören måste kunna spåra satelliten i realtid, för att skapa en bättre bild över omloppsbanorna.

Reglerna får generellt stöd av branschen, men de skapar också debatt kring vem som ska få bestämma över rymden. Företrädare från både Republikanerna och Demokraterna har skrivit brev till FCC och uppmanat dem att stoppa de nya reglerna.