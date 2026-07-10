Kina fångade startraket – utmanar USA-jättar

Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet enligt AFP.

På fredagen sköts en raket av modell Long March-10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system.

Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag Space X och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer.