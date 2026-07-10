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China lands reusable rocket for first time ever in net-like system
Nya rymdkapplöpningen

Kina fångade startraket – utmanar USA-jättar

Av Joel Malmén
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Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet enligt AFP.

På fredagen sköts en raket av modell Long March-10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system.

Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag Space X och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer.

Kina: ”Ett stort genombrott”
AFP  · Ofta betalvägg
Landade efter sex minuter i luften
CNN
Raketen har särskilda ”landningshakar” för att fångas i nätet
Reuters  · Ofta betalvägg
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