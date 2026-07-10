Kina fångade startraket – utmanar USA-jättar
Kina har för första gången framgångsrikt landat en startraket efter uppskjutning, meddelar landets rymdmyndighet enligt AFP.
På fredagen sköts en raket av modell Long March-10B upp från Hainan i södra Kina, varpå startraketen landade på en plattform i havet där den fångades upp med ett nätliknande system.
Därmed utmanar landet USA, där techmogulerna Elon Musks och Jeff Bezos rymdföretag Space X och Blue Origin hittills varit ledande inom återanvändbara startraketer.
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