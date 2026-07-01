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En raket tillhörande Space X skjuter upp satelliter i rymden. (AP)
Nya rymdkapplöpningen

Forskarlarm: Privata företags satellitplaner hotar astronomin

Av Adam Lindh
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De kommande åren planerar privata företag att skicka upp omkring 1,7 miljoner satelliter i omloppsbana runt jorden. Det kan få ”förödande konsekvenser för astronomin”, varnar en ny studie, enligt AFP.

Ljuset som satelliterna reflekterar riskerar att bli ett ”existentiellt hot” mot teleskop som observerar universum från jordens yta.

Forskarna bakom studien, som genomförts av Europeiska sydobservatoriet (ESO), skriver att antalet satelliter bör begränsas till högst 100 000 för att astronomer även i framtiden ska kunna utforska rymden på ett tillförlitligt sätt.

I dag finns omkring 14 000 satelliter i omloppsbana, varav de flesta tillhör Elon Musks Space X. Bolaget planerar också den största utbyggnaden. Redan 2028 är målet att ha omkring en miljon satelliter i omloppsbana som ska fungera som datacenter för AI i rymden.

Företaget Reflect Orbital planerar att skjuta upp 50 000 satelliter som använder sig av stora speglar för att reflektera ljus tillbaka till jorden
AFP  · Ofta betalvägg
Läs studien här
www.eso.org
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