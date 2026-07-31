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Fullmåne. Arkivbild tagen i Sankt Petersburg i Ryssland. (Dmitri Lovetsky /AP/TT / AP)
Nya rymdkapplöpningen

Space X-raket kommer krascha in i månen

Av Hedda Hallsenius
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En raketdel som skickats upp av Elon Musks rymdbolag Space X förra året är på väg att krascha in i månen, rapporterar AP.

Raketens överdel kommer enligt experter att krascha med en fart på 8 700 kilometer i timmen, och väntas orsaka en ny månkrater och ett stort dammoln. Kratern kommer dock inte att vara tillräckligt stor för att man ska kunna se den från jorden.

Krocken är oavsiktlig, och hade kunnat undvikas om Space X styrt raketdelen mot solen. Enligt forskare är krocken inte särskilt oroväckande i sig, men den är ett bra exempel på hotet från den ökande mängden rymdskrot i jordens omloppsbana.

– Det börjar bli trångt där uppe, säger satellitspårningsexperten Bill Gray.

Många forskare är väldigt spända på att få se dammolnet
AP  · Ofta betalvägg
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TT
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