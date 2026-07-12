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Gianni Infantino. (George Walker IV /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Infantino öppnar för 64 lag i nästa fotbolls-VM

Av Joel Malmén
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Fifa-chefen Gianni Infantino öppnar för att öka antalet lag från 48 till 64 inför nästa fotbolls-VM 2030.

– Det kommer definitivt undersökas och diskuteras i relevanta kommittéer efter detta VM, säger han till schweiziska Bluewin och tillägger:

– Alla länder ska få drömma om att få vara med i VM.

Från 1998 till 2022 spelades VM med 32 lag. Årets mästerskap var det första med 48 lag. 2030 står Spanien, Portugal och Marocko värd – men de första tre matcherna spelas i Paraguay, Argentina och Uruguay.

Infantino: Hoppas jag och Trump får dela ut pokalen tillsammans
www.bluewin.ch
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www.theguardian.com
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