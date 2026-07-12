KTH-expert: ”Litar mer på tekniken än på norrmännen”

Efter Englands 2–1-seger i VM-kvartsfinalen mot Norge har mycket av eftersnacket handlat om en vajer. Frågan är om bollen tog i kameravajern eller inte i upprinnelsen till Jude Bellinghams kvitteringsmål sent i den första halvleken.

Norges förbundskapten Ståle Solbakken är övertygad om det samtidigt som Fifa uppger att deras system inte registrerat något som kan indikera kontakt. KTH-experten Jonas Willén går på Fifas linje.

– Om den nuddar vajern, ens lite, så bör det synas i datan, säger han till Expressen och fortsätter:

– Jag skulle nog i första hand lita mer på tekniken än på norrmännen i det här fallet.