ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Jude Bellingham. (Rebecca Blackwell /AP/TT / AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

KTH-expert: ”Litar mer på tekniken än på norrmännen”

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Efter Englands 2–1-seger i VM-kvartsfinalen mot Norge har mycket av eftersnacket handlat om en vajer. Frågan är om bollen tog i kameravajern eller inte i upprinnelsen till Jude Bellinghams kvitteringsmål sent i den första halvleken.

Norges förbundskapten Ståle Solbakken är övertygad om det samtidigt som Fifa uppger att deras system inte registrerat något som kan indikera kontakt. KTH-experten Jonas Willén går på Fifas linje.

– Om den nuddar vajern, ens lite, så bör det synas i datan, säger han till Expressen och fortsätter:

– Jag skulle nog i första hand lita mer på tekniken än på norrmännen i det här fallet.

”En möjlig förklaring är att bollen är utom räckhåll för att samla in datan”
Expressen
Willén: Mäter sensordata i bollen
Expressen
Annons
Fira med blommor — euroflorist levererar nästa dag
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Fotbolls-VMMästerskapetJude BellinghamFotboll