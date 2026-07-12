Norwegian förlorade vad – bytte logo på Instagram
Det norska flygbolaget Norwegian slog vad med brittiska British Airways inför gårdagens kvartsfinal i fotbolls-VM.
Förloraren fick byta till det andra flygbolagets logo på Instagram. I slutändan blev det norrmännen.
”Turneringen är över för oss, men detta vänskapliga vad lever kvar i våra hjärtan för evigt”, skriver Norwegian och önskar engelsmännen lycka till.
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