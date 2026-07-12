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Den nya logon/Norwegian-plan. (Skärmdump Instagram/AP)
Fotbolls-VMMästerskapet

Norwegian förlorade vad – bytte logo på Instagram

Av Joel Malmén
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Det norska flygbolaget Norwegian slog vad med brittiska British Airways inför gårdagens kvartsfinal i fotbolls-VM.

Förloraren fick byta till det andra flygbolagets logo på Instagram. I slutändan blev det norrmännen.

”Turneringen är över för oss, men detta vänskapliga vad lever kvar i våra hjärtan för evigt”, skriver Norwegian och önskar engelsmännen lycka till.

Norwegian på Instagram
www.instagram.com
Kontrar med reseerbjudanden
www.euronews.com
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