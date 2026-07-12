VM-svepet: Högst rankade i semifinal för första gången

Norge deppar.

Nattens resultat

Kvartsfinalerna är färdigspelade och de två sista avgjordes på förlängning. I nattens första match tog Norge ledningen mot England i första halvleken efter ett sensationellt mål av Andreas Schjelderup. Jude Bellingham kvitterade strax före halvtid. Efter en mållös andra halvlek kunde Bellingham avgöra matchen med ett mål tidigt i förlängningen. Även i nattens andra match mellan Argentina och Schweiz stod det 1–1 vid full tid. I förlängningen var de regerande mästarna vassast och vann matchen efter mål av Julián Álvarez och Lautaro Martínez.

Så slutade nattens matcher.

Norsk domarilska – menar att kameravajer störde

Norge var frustrerat efter nattens förlust mot England och känslorna riktades bland annat mot två av domarteamets bedömningar. I det första fallet menar det norska lägret att bollen träffade en kameravajer i upprinnelsen till Jude Bellinghams ledningsmål. – Det borde domaren ha uppmärksammat, säger assisterande förbundskapten Kent Bergersen. Den andra situationen var när Norge fick ett hörnmål bortdömt i andra halvlek på grund av att Erling Haaland knuffat en motspelare i straffområdet. – Det är närmare en filmning än frispark, säger NRK:s expert Kristoffer Lökås. Läs mer här.

De fyra högst rankade lagen är klara för semifinal

Spanien, Argentina, Frankrike och England är klara för semifinalspel i VM. Det innebär att världens fyra högst rankade nationer samtliga har nått den näst sista omgången – för första gången sedan listan introducerades 1994. Det är delvis ett resultat av sättet som Fifa lottat turneringen på. De fyra lagen placerades i varsitt hörn av mästerskapsträdet för att de inte skulle kunna ställas mot varandra förrän i semifinal, förutsatt att de vann sina respektive grupper. Det gjorde de. Fifa har inför mästerskapet varit öppna med förändringarna. Läs mer här.

Frankrike en mur trots fyra anfallare från start

Högst rankat är Frankrike och laget har bara släppt in två mål så här långt i VM och dessutom släppt till väldigt få målchanser. Detta är trots att man har ett offensivt balanserat lag med fyra anfallare i startelvan. Nyckeln är stödet från mittfältsduon bakom dem. Adrien Rabiot och Manu Kone har i de senaste matcherna fått ansvar över stora ytor och löst det med bravur. I tidigare VM har förbundskapten Didier Deschamps formerat sitt lag på ett mer försiktigt sätt, med färre anfallare och fler defensivt orienterade spelare som Blaise Matuidi och N'Golo Kanté. Läs mer här.

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