Inflationen stiger – Warsh kan tvingas trotsa Trump

Inflationen i USA är på uppgång och den nye centralbankschefen Kevin Warsh väntas nu tvingas höja räntan under något av de kommande mötena, tvärt emot Donald Trumps uttalade önskan om sänkningar. Det rapporterar Bloomberg.

Det inflationsmått som Federal Reserve fäster störst vikt vid är PCE-indexet, vilket har stigit till den högsta nivån på tre år i spåren av Irankriget. I februari låg inflationen på 2,8 procent i årstakt och den har sedan klättrat till 3,5 procent i mars och 3,8 procent i april.

I veckan släpps siffrorna för maj och då är en ytterligare uppgång väntad. Det skulle ytterligare höja sannolikheten för en räntehöjning på något av de kommande mötena, enligt Bloombergs experter.