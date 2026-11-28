Det blir inget maktskifte i Taiwans huvudstad Taipei. Kandidaten Shen Pao-yang, även känd som Puma Shen, från det styrande Demokratiska framstegspartiet (DPP) har erkänt sig besegrad i lördagens lokalval. Det skriver flera medier.

I nuläget leder den sittande borgmästaren, Chiang Wan-an från nationalistiska Kuomintang (KMT), med strax över 100 000 röster, enligt United Daily News.

Chiang Wan-an och KMT förespråkar tätare band med Kina. 47-åringen har snabbt blivit populär och redan pekats ut som en möjlig presidentkandidat i framtiden, skriver AFP.

Lokalvalen sker i samtliga 22 städer. DPP ser ut att gå framåt något, men i de sex största städerna lutar det åt DPP-styre i tre och KMT-styre i tre.

Lokalvalen handlar mest om inrikespolitik, och relationen till Kina har inte varit en stor del av valrörelsen.