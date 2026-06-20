Inhoppare frälste Tyskland – avgjorde på övertid

Tyskland var pressade – men lyckades i sista stund vända ett 0–1-underläge till seger mot Elfenbenskusten.

Stor matchvinnare blev inhopparen Deniz Undav, som för andra matchen i rad fick komma in och göra två mål. Den här kvällen hann han med sina dubbla mål på blott trettio minuter.

Avgörandet kom dock först i den fjärde övertidsminuten, vilket krönte en chansrik match som mycket väl hade kunnat gå åt båda hållen.

Segerorganisatör var mittfältaren Felix Nmecha som friställde Undav med en hård passning. Ohotad vid straffområdeslinjen sköt 29-åringen in 2–1-målet bakom Yahia Fofana.

Efter två omgångar är Tyskland därför klart för avancemang. Elfenbenskusten har också goda möjligheter att gå vidare med match mot Curacao i sista omgången.