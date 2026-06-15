Avgjorde i sista minuten – Elfenbenskusten starkast

Elfenbenskusten såg ut att gå mot en oavgjord premiär, men i matchens sista anfall under ordinarie tid lyckades ivorianerna få in bollen bakom Hernan Galindez i Ecuadors mål.

Målet blev sedermera det sista i matchen.

Arkitekten bakom segermålet var försvararen Wilfred Singo som gjorde en tjurrusning längs högerkanten innan han slog in bollen till en friställd Amad Diallo som kunde vinkla in den in den i bortre målgaveln.

Ecuador, erkänt för att ha ett starkt försvar, gjorde en sista ansträngning att få till en kvittering, men det var snarare Elfenbenskusten än Ecuador som var närmast ett ytterligare mål.