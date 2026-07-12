”Inte en dålig förälder för att man inte barnsparar”

En ordentlig buffert är viktigare än barnsparande, enligt flera bedömare som TT har talat med.

– Det är som på flyget. Först ska man sätta på sig själv syrgasmasken, sedan hjälpa andra, säger Skandias privatekonom Christina Sahlberg.

Hon är samtidigt kritisk till vad hon uppfattar som en ny norm att spara pengar till barnen.

– Man är inte en dålig förälder bara för att man inte sparar åt barnen. Det är viktigast att lära dem om pengar, säger Sahlberg.