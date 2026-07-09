Iran: 14 döda efter USA:s attacker de senaste dagarna

USA riktar attacker mot Iran, och Iran mot Gulfstaterna

De amerikanska attackerna mot Iran har dödat 14 personer och skadat 78 de senaste två dagarna. Det uppger Hossein Kermanpour, chef på Teherans hälsoministerium, på X.

”Av de skadade är 47 fortfarande inlagda på sjukhus, de övriga har skrivits ut efter att ha fått vård”, skriver han.

De senaste dagarna har USA attackerat Iran, som i sin tur har svarat med att attackera amerikanska mål i Kuwait och Bahrain.