Iran säger sig vara redo att återöppna Hormuzsundet inom två dagar om USA går med på de villkor landet ställer.

– Vi har förklarat att det skulle vara möjligt att återställa säkerheten i Hormuzsundet och återuppta förhandlingsprocessen inom kort om Irans krav uppfylls, säger det iranska utrikesdepartementets talesperson Esmaeil Baqaei enligt AFP.

Bland annat kräver landet att blockaden mot Hormuzsundet hävs.

Enligt Baqaei hanteras Irans förhandlingar med USA fortfarande via medlare. Utrikesminister Abbas Araghchi uppgav på söndagen att Iran samarbetar med Qatar om en fredsplan som skulle göra det möjligt att återöppna Hormuzsundet inom två dagar.