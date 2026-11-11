Iran förnekar att några samtal ska ha återupptagits med USA om ett slut på kriget mellan länderna, skriver Al Jazeera. USA och president Donald Trump har de senaste dagarna sagt att Irankriget ”i praktiken” är över. Trump har vidare uppgett att möten hållits med medlarlandet Qatar. Som en följd har oljepriserna gått ner efter att ha varit långt över 100 dollar fatet.

Från iranskt håll tycks man dock vara oförstående till den amerikanska optimismen. Explosioner har också drabbat tre nya tankfartyg det senaste 48 timmarna, varav minst ett tankfartyg fortfarande brinner, enligt nyhetsbyråerna.

– [Påståenden] om fortsatta förhandlingar eller möten i Qatar är rena lögner, säger talespersonen Mohsen Rezaei, enligt Al Jazeera.

Iran uppges stå fast vid sina tidigare sju krav för en fredsuppgörelse.