Den senaste tiden har oljepriset vänt kraftigt ner, om än från höga nivåer. Men läget är fortsatt osäkert, skriver oljeanalytikern Ole Hvalbye på ABG Sundal Collier, enligt EFN.

Det diplomatiska läget mellan USA och Iran har verkat bättre, men under natten har en iransk företrädare förnekat att det pågår samtal, enligt Ole Hvalbye. Han konstaterar att ”osäkerheten och potentialen på uppsidan” fortfarande finns kvar.

Under onsdagen står ett oljefartyg i Hormuzsundet i brand, enligt uppgifter från Iran.