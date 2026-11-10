Oljepriset fortsätter att backa på tisdagen efter att Donald Trump sagt att det inte behövs fler angrepp mot Iran och att kriget i praktiken är över. Efter måndagens ras på 6 procent backar brentoljan ytterligare drygt 1 procent till cirka 91,50 dollar per fat – den lägsta nivån sedan augusti, noterar Bloomberg.

Trumps uttalande kom efter måndagens möte med medlarlandet Qatars premiärminister, shejk Mohammed bin Abdulrahman al-Thani.

Förhoppningarna om ett snabbare slut på kriget har stärkts efter Demokraternas framgångar i mellanårsvalet. Samtidigt har oljeexporten från Persiska viken återhämtat sig kraftigt, vilket pressar priserna ytterligare, skriver Bloomberg.