Iran ser ut att bygga upp robotbaser som skadats av israeliska och amerikanska attacker, rapporterar BBC med hänvisning till satellitbilder.

Bilderna visar tecken på att ett tiotal militära anläggningar repareras. Bland annat har robotbasen i Kermanshah i västra Iran fått nya tak. Nya byggnader tycks även ha dykt upp vid militärbaser i Karaj nära huvudstaden Teheran och Shahroud i norra Iran.

Utgrävningarna nära Shahroud kan potentiellt kopplas till produktion av robotar, enligt den tidigare CIA-analytikern Jim Larson.