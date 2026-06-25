Isak: Vi är längre – det är vår enda fördel

De svenska spelarna är i snitt fem centimeter längre än de japanska. Det är det enda övertaget Alexander Isak kan komma på, säger anfallaren till DN.

– De är väldigt duktiga. Jag tror det viktigaste är att vi vet vad de är bra på. Det är ett väldigt välorganiserat lag som jobbar väldigt hårt. Väldigt bollskickliga spelare.

Kryss eller seger mot Japan i natt räcker för att avancera till sextondelsfinal. Vid förlust avgörs det på målskillnad.

Matchen börjar klockan 01.00 och sänds i SVT.