Skatten på investeringssparkonton, ISK, väntas bli rekordhög nästa år, rapporterar TT. Det beror på att den utgår från statslåneräntan som har stigit till 2,99 procent, vilket ger en ISK-skatt på 1,197 procent.

– Samtidigt har vi fortsatt kvar de skattefria sparbeloppen på upp till 300 000 kronor per sparare och det gör ju att många småsparare skyddas, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg till TT.