Trots börsoron fortsätter svenska småsparare att köpa aktier, enligt både Avanza och Nordnet.

Svenska småsparare passade på att köpa aktier till lägre priser under förra veckans AI-frossa, rapporterar Placera.

Hos Avanza köpte kunderna aktier för betydligt mer pengar än de sålde för. Skillnaden mellan köp och försäljningar var nästan 18 gånger större än under samma vecka i fjol.

Mest köpt hos Avanza var chiptillverkaren Nvidia som föll 14 procent bara under fredagen. Teknikjätten rusar cirka 30 procent på måndagen efter Jensen Huangs återkomst som vd.

Även gruvbolaget Boliden fanns bland favoriterna. Hos Nordnet lockade svenska ABB och Munters, som gynnas av utbyggnaden av datacenter.

Samtidigt var lastbilstillverkaren Volvo den mest nettosålda aktien hos Avanza, följt av Microsoft och Novo Nordisk.