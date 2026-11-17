SEB tror fortsatt på börsen trots den senaste tidens turbulens och föredrar bland annat nordiska aktier.

Den senaste tidens fall i AI-aktier har gjort flera nordiska bolag mer intressanta, enligt SEB:s nya Investment Outlook. Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på SEB, tycker att investerarna har blivit för oroliga för att AI-boomen ska ta slut.

Han ser köplägen i ABB, Nokia, Munters, Mycronic och Wärtsilä. Bolagen gynnas av de stora AI-satsningarna, men aktierna har pressats när oron för AI-marknaden har ökat.

Efter nedgången tycker SEB därför att flera av aktierna har blivit mer attraktivt prissatta.

Banken tror att investeringarna i AI fortsätter att växa, men långsammare än tidigare. Då blir det viktigare för bolagen att visa att satsningarna faktiskt leder till vinster.