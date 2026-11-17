(Jeff Chiu / AP - Tim Aro / SvD / TT / Svenska Dagbladet)

Chipjätten Nvidia är nu den fjärde mest ägda aktien hos svenska nätmäklaren Avanza.

Över 80 000 svenska sparare har köpt Nvidia via Avanza och Nordnet på drygt en vecka, samtidigt som aktien har fallit omkring 36 procent sedan toppen i oktober, skriver Dagens iIndustri.

På Avanza har antalet ägare ökat från 106 000 till 150 000. Bara Saab, Volvo och Investor har fler ägare på plattformen. Nvidia är samtidigt årets mest köpta aktie.

Köpen tog fart efter att vd:n Jensen Huang avgick förra veckan. Avanzas börsstrateg Elin Benjaminsson säger till DI att många sparare verkar se skandalen som Huangs personliga problem, snarare än ett problem för Nvidia – och kursfallet som en chans att köpa billigare.

Även svenskar som inte äger Nvidia direkt kan påverkas, eftersom aktien finns i många fonder och pensionsfonder, enligt SVT.