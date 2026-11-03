Antalet aktieägare ökade under det tredje kvartalet till rekordnivån 2,9 miljoner i Sverige, visar ny ägarstatistik från Euroclear. Samtidigt återvände drygt 9 000 privatsparare till börsen efter att närmare 18 000 lämnat under föregående kvartal.

– Det är glädjande att se att privatspararna är på väg tillbaka, säger Krister Modin, analytiker på Euroclear.

Flest nya ägare fick Wallenbergarnas maktbolag Investor, som ökade med 23 700 till totalt 769 000. Därmed befäster bolaget sin position som svenska folkets favoritaktie, med mer än dubbelt så många ägare som tvåan Volvo.

I snitt ökade svenska privatpersoners aktieportföljer med runt 5 procent under perioden. Kvinnor har starkast utveckling hittills i år.