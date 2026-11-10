Sverige väntas få betydligt fler förmögna personer de närmaste åren, spår DNB Carnegie enligt DI.

Svenskar med minst en miljon kronor i placerbart kapital väntas öka med 30 procent till närmare 99 000 år 2029. Gruppen med minst 100 miljoner kronor att investera spås växa med 20 procent till 5 400 personer.

Bakom utvecklingen ser banken bland annat en stark svensk tech- och startupsektor och fler försäljningar av familjeföretag.

– Vi ser att det kommer att bli stora generationsskiften framåt, säger Sara Silver, ansvarig för verksamheten på DNB Carnegie, till DI.