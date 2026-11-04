Israels finansdepartement togs på sängen av Donald Trumps plötsliga besked om att USA:s stöd till Israel dras in i slutet av året.

– Vi har inte fått något officiellt dokument från premiärministerns kontor om att stödet ska dras in, säger en talesperson till nyhetssajten Walla.

Även försvarsdepartementet uttrycker total förvåning i ett uttalande till public service-bolaget Kan.

Trump hävdar att han och Benjamin Netanyahu kom överens om att stoppa det årliga stödet på 3,8 miljarder dollar för flera månader sedan, men från premiärministern är det knäpptyst.

Det får skarp kritik från oppositionsledaren Gad Eisenkot, som kräver omedelbart besked – och Netanyahus avgång.

– Det faktum att försvaret och medborgarna får reda på detta genom medierna visar hur farligt Netanyahus beteende är, säger han.

Times of Israel noterar att det rådande tioåriga avtalet mellan USA och Israel om stöd löper ut först i slutet av nästa år.