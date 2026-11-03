En kvinna passerar en kampanjposter för Benjamin Netanyahus parti Likud i Tel Aviv. Texten lyder: Vi har chansen att vinna. Bilden föreställer Netanyahu och USA:s president Donald Trump.

Donald Trump uppger i Fox News att det amerikanska stödet till Israel stoppas vid slutet av året. Presidenten uppger att han och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har ett avtal om saken.

– Vi är redan överens om att vid slutet av året kommer vi att sluta betala Israel. Nu kommer vi att hjälpa Israel om de behöver det.

Kritik mot Israel och det amerikanska stödet har seglat upp som en viktig fråga i det pågående mellanårsvalet, inte minst för Demokraternas mer progressiva falang.