Ukraina och Italien har hamnat i bråk och anklagat Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för lögn efter sänkningen av ett ryskt krigsfartyg vid Libyens kust nära Benghazi, tidigare i november, skriver flera medier.

Ukraina har tagit på sig attacken, men också medgett att den gjordes utan att landet först koordinerade operationen med sina europeiska allierade. Premiärminister Giorgia Meloni säger, enligt Ilsole24ore, att Ukrainas agerande väckt en rad frågor och att hon därför varit i kontakt med Zelenskyj.

– Jag menar att det var nödvändigt. Vårt stöd till det attackerade landet är oförändrat, men det kan aldrig stå över Italiens intressen.

Zelenskyj skrev på X i fredags att han varit i kontakt med premiärminister Giorgia Meloni i ärendet:

”Vi diskuterade de saker vi hanterar just nu och att det är viktigt att vi förstår varandra”, skrev Zelenskyj.