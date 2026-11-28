(Pavel Bednyakov / AP / TT)

En bild från centrala Moskva.

Ryska myndigheter uppger att landet skjutit ner över 1 200 ukrainska drönare under natten, skriver AFP.

Hundratals ska ha riktats mot Moskvaregionen, enligt huvudstadens borgmästare Sergej Sobjanin.

Även Ukraina uppger att hundratals ryska drönare avfyrats mot landet. En person uppges ha dödats och flera är skadade.