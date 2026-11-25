I ryska militärkretsar har man redan börjat varna för att Ukrainas förmåga ökar när landet får tillgång till svenska Gripenplan, rapporterar SvD.

Bland annat skriver militärtidningen Voennaja Chronika att ryska soldater uttryckt oro för planet och jaktroboten Meteor, som Gripen är bestyckad med.

”Jag har läst otaliga kommentarer om att de svenska Gripen-planen i stort sett kommer förlama hela Rysslands taktiska flygoperationer längs hela frontlinjen”, skriver tidningen.

SvD har talat med en överste i det ukrainska flygvapnet som också berömmer det svenska planet. Men han vill vara försiktig innan det har prövats i strid.

– Vi har blivit brända på uttrycket ”game-changer” så många gånger.