Över 700 000 ryska soldater har sannolikt dödats i kriget i Ukraina, enligt en ny uppskattning av oberoende exilryska Meduza och Mediazona. Uppgifterna kommer från den ryska statistikmyndigheten Rosstat och har samlats in av den belarusiska, proukrainska hackergruppen Cyber Partisans och ukrainska hackerkollektivet Silent Crow.

Uppskattningen innebär en enorm ökning jämfört med tidigare bedömningar av de ryska förlusterna på slagfältet.

Ryska staten har registrerat över 490 000 dödsfall bland sina soldater fram till september i år. Men sammanställningen omfattar inte merparten av dödsfallen under 2026 samt många av dödsfallen under 2025, enligt Meduza. Med hjälp av vetenskapliga prognosmetoder har medierna räknat på hur många dödsfall det skulle röra sig om ifall registreringarna var uppdaterade och även omfattade personer som anmälts saknade men som med största sannolikhet är döda.