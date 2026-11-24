(Security Service of Ukraine / AP / TT)

Bild från den ukrainska säkerhetstjänsten som visar en ukrainsk drönare attackera ett ryskt fartyg i Benghazi i Libyen.

Två personer har dött av sina skador efter att Ukraina attackerade ett ryskt fartyg i en hamn i Benghazi på söndagen, uppger administrationen i Libyens östra delar enligt Reuters.

De två personerna var militärpersonal.

Administrationen uppger att dess militär ska svara ”vid ett lämpligt tillfälle”.

Ukraina har uppgett att attacken var i självförsvar.