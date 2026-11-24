Libyens militär: Två döda efter ukrainska attacken
Två personer har dött av sina skador efter att Ukraina attackerade ett ryskt fartyg i en hamn i Benghazi på söndagen, uppger administrationen i Libyens östra delar enligt Reuters.
De två personerna var militärpersonal.
Administrationen uppger att dess militär ska svara ”vid ett lämpligt tillfälle”.
Ukraina har uppgett att attacken var i självförsvar.
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