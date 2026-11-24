Rysslands president Vladimir Putin med Sergei Shoigu, sekreterare i Rysslands säkerhetsråd och tidigare försvarsminister

Över tusen ryska soldater har tagit sitt liv under kriget i Ukraina, enligt hemligstämplade dokument från den ryska statliga statistikbyrån Rosstat som analyserats av The Guardian. Den verkliga siffran är sannolikt mycket högre.

Ytterligare 885 ryska dödsfall har registrerats som ”skjutvapenrelaterade skador med obestämd avsikt”, en kategorisering som enligt The Guardian ofta används för att dölja självmordssiffror.

Rob Lee, forskare vid Foreign Policy Research Institute, är inte förvånad över uppgifterna med tanke på de tuffa förhållandena inom den ryska militären.

– Den ryska militären använder uppenbart mycket tvång för att få sina soldater att avancera. I vissa fall misshandlar och torterar man dem och utsätter dem för olika former av fysiskt våld, säger han.