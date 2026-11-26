Hackergrupper som attackerat den ryska statliga statistikmyndigheten Rosstat har kommit över officiella siffror om att Ryssland förlorat nästan en halv miljon soldater i Ukrainakriget, rapporterar BBC.

Om den omfattningen skulle bli känd för allmänheten i Ryssland skulle den riskera att slå tillbaka mot den ryske presidenten Vladimir Putin, säger NRK:s Rysslandskorrespondent Jan Espen Kruse.

– De flesta ryssar känner inte till förlusttalen. De vet att de är stora, de ser ju det på alla kyrkogårdar i Ryssland, men hur många det rör sig om känner folk inte till, säger han till Danmarks Radio.

The Independents James C Reynolds lyfter fram att den ryska siffran dessutom kan vara ännu högre – enligt bedömningar kan Ryssland ha förlorat hundratusentals till.

”Västliga företrädare tror att siffran börjar bli svårhanterad för Ryssland”, skriver han.